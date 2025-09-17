Рейтинг@Mail.ru
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
16:23 17.09.2025 (обновлено: 16:26 17.09.2025)
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании - РИА Новости, 17.09.2025
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель", - сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании

Кравцов: в рамках приемной кампании в колледжи зачислили около 1,1 млн студентов

© iStock.com / andresrСтудентка колледжа
Студентка колледжа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© iStock.com / andresr
Студентка колледжа. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель", - сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
20 августа, 14:47
 
