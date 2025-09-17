https://ria.ru/20250917/kravtsov-2042520855.html
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании - РИА Новости, 17.09.2025
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель", - сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании
