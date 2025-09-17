Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 17.09.2025 (обновлено: 18:01 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042546422.html
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы - РИА Новости, 17.09.2025
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы
Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира в первый день работы, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:56:00+03:00
2025-09-17T18:01:00+03:00
краснодар
россия
аэрофлот
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234652_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_dc4741d42f82eb8c8d53cd915c50a15a.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира в первый день работы, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт Краснодара."Сегодня в аэропорту Краснодар возобновлены полеты по внутрироссийским (Москва, "Аэрофлот") и международным (Стамбул, "Азимут") направлениям, в первый день аэропорт обслужил 484 пассажира", - сообщили в холдинге.В среду 17 сентября, аэропорт Краснодара впервые за три года принял рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" - из Стамбула в Краснодар. Первые рейсы улетели также из кубанской авиагавани в Москву и Стамбул.Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/passazhiry-2042487577.html
краснодар
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234652_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_cc9a9e9da7c749e94b69ccad0cce10d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, россия, аэрофлот, москва
Краснодар, Россия, Аэрофлот, Москва
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы

Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира за первый день работы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира в первый день работы, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт Краснодара.
"Сегодня в аэропорту Краснодар возобновлены полеты по внутрироссийским (Москва, "Аэрофлот") и международным (Стамбул, "Азимут") направлениям, в первый день аэропорт обслужил 484 пассажира", - сообщили в холдинге.
В среду 17 сентября, аэропорт Краснодара впервые за три года принял рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" - из Стамбула в Краснодар. Первые рейсы улетели также из кубанской авиагавани в Москву и Стамбул.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов
14:49
 
КраснодарРоссияАэрофлотМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала