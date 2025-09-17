https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042446624.html
Первый после трехлетнего перерыва рейс вылетел из Краснодара
Первый после трехлетнего перерыва рейс вылетел из Краснодара - РИА Новости, 17.09.2025
Первый после трехлетнего перерыва рейс вылетел из Краснодара
Первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:40:00+03:00
2025-09-17T12:40:00+03:00
2025-09-17T12:40:00+03:00
туризм
россия
краснодар
москва
андрей никитин (политик)
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости. Загрузка борта Airbus-321 составила 179 человек из 190, сообщили журналистам в аэропорту. Регистрация пассажиров на рейс закончилась в 10.40 мск, время вылета назначено на 11.40 мск. По данным онлайн-табло, рейс должен приземлиться в Шереметьево в 15.20 мск. Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/polet-2042415283.html
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042414445.html
россия
краснодар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98781161af400e115e788e1a30cdefa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, москва, андрей никитин (политик), шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Туризм, Россия, Краснодар, Москва, Андрей Никитин (политик), Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
Первый после трехлетнего перерыва рейс вылетел из Краснодара
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара вылетел в Москву