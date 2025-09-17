https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042414445.html
Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью
Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью - РИА Новости, 17.09.2025
Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью
Пассажиров первого за три года рейса из Москвы в Краснодар встречают с хлебом и солью, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:09:00+03:00
2025-09-17T11:09:00+03:00
2025-09-17T11:20:00+03:00
туризм
россия
краснодар
анапа
андрей никитин (политик)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042418005_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98dd330ae7ce9631c88d98a6c8c24c24.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Пассажиров первого за три года рейса из Москвы в Краснодар встречают с хлебом и солью, передает корреспондент РИА Новости. Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", самолет вылетел утром в среду из "Шереметьево", а время в пути, по подсчетам РИА Новости, составило 3 часа 23 минуты. Люди в традиционных нарядах встречают выходящих пассажиров по обе стороны от трапа, и предлагаю хлеб с солью. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/reys-2042392124.html
https://ria.ru/20250916/reys-2042266220.html
россия
краснодар
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042418005_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23a8f444e21a36f31d723b1c76e6421d.jpg
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы.
2025-09-17T11:09
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, анапа, андрей никитин (политик), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Туризм, Россия, Краснодар, Анапа, Андрей Никитин (политик), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью
Пассажиров первого рейса из Москвы в Краснодар встретили с хлебом и солью