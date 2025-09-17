https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042414445.html

Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Пассажиров первого за три года рейса из Москвы в Краснодар встречают с хлебом и солью, передает корреспондент РИА Новости. Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", самолет вылетел утром в среду из "Шереметьево", а время в пути, по подсчетам РИА Новости, составило 3 часа 23 минуты. Люди в традиционных нарядах встречают выходящих пассажиров по обе стороны от трапа, и предлагаю хлеб с солью. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

