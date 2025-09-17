https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042380339.html

Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Из Москвы вылетел первый рейс в аэропорт Краснодара после трех лет перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево. Время в пути — около четырех часов.По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне самолета.Минтранс в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открылся для обслуживания рейсов.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин заявил, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности нескольких воздушных гаваней южной и центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.

Пассажиры первого авиарейса из Москвы в Краснодар Пассажиры первого после трехлетнего перерыва авиарейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости 2025-09-17T07:01 true PT0M23S

