Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Из Москвы вылетел первый рейс в аэропорт Краснодара после трех лет перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево. Время в пути — около четырех часов.По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне самолета.Минтранс в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открылся для обслуживания рейсов.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин заявил, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности нескольких воздушных гаваней южной и центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
