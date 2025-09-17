https://ria.ru/20250917/komitet-2042556812.html

Болгарию могут лишить права выступать под своим флагом на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Болгарский олимпийский комитет (БОК) может быть лишен права выступать под государственным флагом на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает sportal.bg. Как заявила глава НОК Болгарии Весела Лечева, прежнее руководство организации во главе со Стефкой Костадиновой после поражения на мартовских выборах не выполняет требования Международного олимпийского комитета (МОК). Итоги этих выборов были оспорены в Софийском городском суде. "17 мая МОК получил письмо о признании нового руководства. Там были прописаны условия, которые должно было выполнить старое руководство. К сожалению, они не их выполняют. Мы обсуждали это на сегодняшнем заседании и с большой обеспокоенностью следим за происходящим. Из-за этих нарушений условий мы можем столкнуться с новыми санкциями. Одна из основных санкций — это участие без флага на следующих зимних Олимпийских играх. Представьте, какой это будет позор!" — заявила Лечева. По словам Лечевы, в настоящее время финансирование Болгарского олимпийского комитета со стороны МОК приостановлено, но организация по-прежнему получает финансирование от министерства молодежи и спорта страны. Она также выразила обеспокоенность тем, что БОК не будет включен в будущие программы финансирования МОК, которые будут обсуждаться до конца этого года на Мальте. Олимпийские игры 2026 году пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

