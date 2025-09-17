https://ria.ru/20250917/kirgiziya-2042395216.html

Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память

2025-09-17T09:53:00+03:00

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

российское общество "знание"

россия

республика алтай

киргизия

в мире

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. России и Киргизии важно вместе сохранять историческую память в сложный период, сообщил журналистам на конференции "Алтай - прародина тюрков" государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов. "Когда-то наши предки, киргизы, со всеми нашими соседними нашими народами здесь жили (на Алтае - ред.)… Ментальность, общая культура, языковая общность… Мы же недавно жили вместе в одной стране, в Советском Союзе. Это не надо забывать. Поэтому сохранение исторической памяти для нас очень важно. Тем более, сейчас такой сложный период в развитии мировой обстановки", - отметил госсекретарь. Он отметил, что это касается, например, победы в Великой Отечественной войне, подвигов, которые совершили предки. "Если бы это не было войны, победы, я не знаю, проводили бы мы конференции здесь, жили бы наши народы в этом пространстве. Это большой вопрос. Поэтому это достижение мирового значения. И эту память мы должны сохранить и передавать нашим молодым поколениям, чтобы они эту память сохранили и дальше", - подчеркнул госсекретарь. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".

россия

республика алтай

киргизия

2025

