Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/kirgiziya-2042395216.html
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память - РИА Новости, 17.09.2025
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память
России и Киргизии важно вместе сохранять историческую память в сложный период, сообщил журналистам на конференции "Алтай - прародина тюрков" государственный... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:53:00+03:00
2025-09-17T09:53:00+03:00
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
российское общество "знание"
россия
республика алтай
киргизия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/50/1555485026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3766c6cf6e27c6b2d7ea6116dcabe0cc.jpg
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. России и Киргизии важно вместе сохранять историческую память в сложный период, сообщил журналистам на конференции "Алтай - прародина тюрков" государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов. "Когда-то наши предки, киргизы, со всеми нашими соседними нашими народами здесь жили (на Алтае - ред.)… Ментальность, общая культура, языковая общность… Мы же недавно жили вместе в одной стране, в Советском Союзе. Это не надо забывать. Поэтому сохранение исторической памяти для нас очень важно. Тем более, сейчас такой сложный период в развитии мировой обстановки", - отметил госсекретарь. Он отметил, что это касается, например, победы в Великой Отечественной войне, подвигов, которые совершили предки. "Если бы это не было войны, победы, я не знаю, проводили бы мы конференции здесь, жили бы наши народы в этом пространстве. Это большой вопрос. Поэтому это достижение мирового значения. И эту память мы должны сохранить и передавать нашим молодым поколениям, чтобы они эту память сохранили и дальше", - подчеркнул госсекретарь. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html
россия
республика алтай
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/50/1555485026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68ae1a638030929a4c68e1869327baf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание", россия, республика алтай, киргизия, в мире
Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, Российское общество "Знание", Россия, Республика Алтай, Киргизия, В мире
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память

Госсекретарь Иманкулов: РФ и Киргизия должны сохранять историческую память

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. России и Киргизии важно вместе сохранять историческую память в сложный период, сообщил журналистам на конференции "Алтай - прародина тюрков" государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов.
"Когда-то наши предки, киргизы, со всеми нашими соседними нашими народами здесь жили (на Алтае - ред.)… Ментальность, общая культура, языковая общность… Мы же недавно жили вместе в одной стране, в Советском Союзе. Это не надо забывать. Поэтому сохранение исторической памяти для нас очень важно. Тем более, сейчас такой сложный период в развитии мировой обстановки", - отметил госсекретарь.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
2 июля, 00:31
Он отметил, что это касается, например, победы в Великой Отечественной войне, подвигов, которые совершили предки.
"Если бы это не было войны, победы, я не знаю, проводили бы мы конференции здесь, жили бы наши народы в этом пространстве. Это большой вопрос. Поэтому это достижение мирового значения. И эту память мы должны сохранить и передавать нашим молодым поколениям, чтобы они эту память сохранили и дальше", - подчеркнул госсекретарь.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
14 августа, 18:43
 
Российское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукРоссийское общество "Знание"РоссияРеспублика АлтайКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала