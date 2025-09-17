В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще ряде областей Украины, впоследствии она была отменена в украинской столице.
По состоянию на 2.17 мск тревога действует в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях, а также в двух районах Киевской области. Ранее она также была объявлена в Киеве и Кировоградской области, но после 2.10 отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18