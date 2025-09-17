Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии назвали меры, которые будут приняты против Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
15:31 17.09.2025
В Еврокомиссии назвали меры, которые будут приняты против Израиля
В Еврокомиссии назвали меры, которые будут приняты против Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
В Еврокомиссии назвали меры, которые будут приняты против Израиля
Предлагаемое частичное приостановление действия соглашений ЕС с Израилем затронет, в частности, свободное перемещение товаров, право на создание и оказание... РИА Новости, 17.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Предлагаемое частичное приостановление действия соглашений ЕС с Израилем затронет, в частности, свободное перемещение товаров, право на создание и оказание услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность, заявил на брифинге в Брюсселе Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "Предлагаемая приостановка касается льготных преференций, предоставленных Израилю, включая свободное перемещение товаров, право на создание и оказание услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность", - сказал он. Шефчович уточнил, что на практике это означает, что импортируемые из Израиля в ЕС товары лишатся преференциального доступа на рынок ЕС и что на эти товары будут установлены обычные пошлины для третьих стран без соглашения о свободной торговле с ЕС. В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей. Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.
В Еврокомиссии назвали меры, которые будут приняты против Израиля

Меры против Израиля затронут товары, госзакупки и интеллектуальную собственность

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Предлагаемое частичное приостановление действия соглашений ЕС с Израилем затронет, в частности, свободное перемещение товаров, право на создание и оказание услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность, заявил на брифинге в Брюсселе Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович.
Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
"Предлагаемая приостановка касается льготных преференций, предоставленных Израилю, включая свободное перемещение товаров, право на создание и оказание услуг, государственные закупки, конкуренцию и интеллектуальную собственность", - сказал он.
Шефчович уточнил, что на практике это означает, что импортируемые из Израиля в ЕС товары лишатся преференциального доступа на рынок ЕС и что на эти товары будут установлены обычные пошлины для третьих стран без соглашения о свободной торговле с ЕС.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей.
Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.
