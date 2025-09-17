ЮАР призвала следовать Конвенции о геноциде в отношении Израиля
МИД ЮАР призвало страны следовать Конвенции о геноциде в отношении Израиля
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Южно-Африканская республика призвала страны, ратифицировавшие Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, следовать ей в отношении Израиля на фоне доклада международной комиссии ООН, признавшей, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом, заявил МИД ЮАР.
Как подчеркнули в ведомстве, конвенция обязывает государства обеспечить соблюдение Израилем обеспечительных мер, предписанных Международным судом ООН; сотрудничать для прекращения действий Израиля в секторе Газа, нарушающих конвенцию о геноциде; предотвратить геноцид, в том числе путем прекращения поставок оружия, которое использовал или может использовать Израиль для убийства мирных жителей; не признавать законными военные операции в Газе, повлекшие нарушение императивных норм; провести расследование и добиться наказания за нарушение этих норм.
Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
ЮАР обращалась в Международный суд ООН в декабре 2023 года по поводу геноцида в секторе Газа. Суд выпустил три предписания об обеспечительных мерах, целью которых было защитить палестинское население в секторе Газа. Однако, сказано в докладе комиссии, Израиль проигнорировал эти меры, заявил МИД.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.