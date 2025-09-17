Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком - РИА Новости, 17.09.2025
00:20 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/irak-2042360035.html
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T00:20:00+03:00
2025-09-17T00:20:00+03:00
в мире
россия
ирак
сергей шойгу
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака. "МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях", - сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом. "Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между Народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий", - сообщил он. Шойгу также пригласил аль-Файяда на форум высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, который пройдет 26-29 мая 2026 года под эгидой Совбеза РФ. "Будем рады видеть вас на этой площадке. Конечно, отправим в ближайшее время официальное приглашение", - сказал Шойгу.
россия
ирак
в мире, россия, ирак, сергей шойгу
В мире, Россия, Ирак, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком

Шойгу: МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака.
"МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях", - сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Контакты России и Ирака становятся все интенсивнее, заявил Шойгу
Вчера, 07:48
"Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между Народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий", - сообщил он.
Шойгу также пригласил аль-Файяда на форум высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, который пройдет 26-29 мая 2026 года под эгидой Совбеза РФ.
"Будем рады видеть вас на этой площадке. Конечно, отправим в ближайшее время официальное приглашение", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
7 августа, 11:44
 
