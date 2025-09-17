https://ria.ru/20250917/irak-2042360035.html
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком - РИА Новости, 17.09.2025
Шойгу рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Ираком
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака. РИА Новости, 17.09.2025
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака. "МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях", - сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом. "Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между Народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий", - сообщил он. Шойгу также пригласил аль-Файяда на форум высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, который пройдет 26-29 мая 2026 года под эгидой Совбеза РФ. "Будем рады видеть вас на этой площадке. Конечно, отправим в ближайшее время официальное приглашение", - сказал Шойгу.
