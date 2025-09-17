Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой "Центр" боевых задач на Красноармейском направлении.
"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях", — сказал он.
Другие заявления Герасимова:
- наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление российской армии, не считаясь с потерями в рядах украинской армии;
- ВСУ перебросили в район Красноармейска самые боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению российских войск;
- группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске;
- успешно идет продвижение российских войск на Краснолиманском направлении, близится к завершению освобождение Кировска;
- ВС России во вторник вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества;
- штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске;
- на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку;
- продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища;
- группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области;
- глава Генштаба отдельно отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации, выразив уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед морпехами задачи будут успешно выполнены.
Во время проверки выполнения боевых задач группировки "Центр" Герасимов оценил текущую обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц. Глава Генштаба также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.
Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.