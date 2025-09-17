https://ria.ru/20250917/genshtab-2042582382.html

Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Российская армия наступает практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой "Центр"... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:20:00+03:00

2025-09-17T21:20:00+03:00

2025-09-17T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042583717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39b27ff5aa8b563a69f7899af428d9c8.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой "Центр" боевых задач на Красноармейском направлении."Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях", — сказал он.Другие заявления Герасимова:Во время проверки выполнения боевых задач группировки "Центр" Герасимов оценил текущую обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц. Глава Генштаба также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20250916/svo-2042019589.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042379452.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении 2025-09-17T21:20 true PT4M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий герасимов, россия, украина