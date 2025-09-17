Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 17.09.2025 (обновлено: 22:03 17.09.2025)
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
украина
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой "Центр" боевых задач на Красноармейском направлении."Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях", — сказал он.Другие заявления Герасимова:Во время проверки выполнения боевых задач группировки "Центр" Герасимов оценил текущую обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц. Глава Генштаба также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
валерий герасимов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Украина

Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой "Центр" боевых задач на Красноармейском направлении.
"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях", — сказал он.
Другие заявления Герасимова:
  • наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление российской армии, не считаясь с потерями в рядах украинской армии;
  • ВСУ перебросили в район Красноармейска самые боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению российских войск;
  • группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске;
  • успешно идет продвижение российских войск на Краснолиманском направлении, близится к завершению освобождение Кировска;
  • ВС России во вторник вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества;
  • штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске;
  • на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку;
  • продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища;
  • группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области;
  • глава Генштаба отдельно отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации, выразив уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед морпехами задачи будут успешно выполнены.
Во время проверки выполнения боевых задач группировки "Центр" Герасимов оценил текущую обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц. Глава Генштаба также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.
Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовРоссияУкраина
 
 
