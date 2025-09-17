Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week

https://ria.ru/20250917/forum-2042401330.html
Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками международного форума Kazan Digital Week (KDW), сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками международного форума Kazan Digital Week (KDW), сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Форум проходит в Казани с 17 по 19 сентября. "Зарегистрировалось свыше 20 тысяч участников, представлено 76 стран", - сказал Минниханов на открытии форума, отметив, что с каждым годом мероприятие становится все более масштабным и значимым. По словам главы Татарстана, в этом году организаторы сохранили десять ключевых тематик форума, в центр повестки также внесена тема создания и внедрения искусственного интеллекта как драйвера развития отраслей. Как отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, форум Kazan Digital Week проходит в Татарстане шестой год, и шестой год он подтверждает свою значимость как одного из центральных событий в сфере цифровых технологий. По словам Качанова, сегодня площадка практически имеет статус международной. В рамках форума состоится более 140 мероприятий, среди которых стратегическая сессия Минцифры РФ, презентации реальных кейсов внедрения искусственного интеллекта в разных сферах, форум блокчейн-технологий и криптоиндустрии, конференции, секции, хакатоны, вебинары, ярмарка вакансий и многие другие мероприятия. Форум Kazan Digital Week охватывает десять основных тематик - от цифровых технологий в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве до интеллектуальных транспортных систем, финансовых технологий, кибербезопасности. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.
