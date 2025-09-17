Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:18 17.09.2025
Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week
Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week - РИА Новости, 17.09.2025
Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week
Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками международного форума Kazan Digital Week (KDW), сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 17.09.2025
республика татарстан
рустам минниханов
казань
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками международного форума Kazan Digital Week (KDW), сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Форум проходит в Казани с 17 по 19 сентября. "Зарегистрировалось свыше 20 тысяч участников, представлено 76 стран", - сказал Минниханов на открытии форума, отметив, что с каждым годом мероприятие становится все более масштабным и значимым. По словам главы Татарстана, в этом году организаторы сохранили десять ключевых тематик форума, в центр повестки также внесена тема создания и внедрения искусственного интеллекта как драйвера развития отраслей. Как отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, форум Kazan Digital Week проходит в Татарстане шестой год, и шестой год он подтверждает свою значимость как одного из центральных событий в сфере цифровых технологий. По словам Качанова, сегодня площадка практически имеет статус международной. В рамках форума состоится более 140 мероприятий, среди которых стратегическая сессия Минцифры РФ, презентации реальных кейсов внедрения искусственного интеллекта в разных сферах, форум блокчейн-технологий и криптоиндустрии, конференции, секции, хакатоны, вебинары, ярмарка вакансий и многие другие мероприятия. Форум Kazan Digital Week охватывает десять основных тематик - от цифровых технологий в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве до интеллектуальных транспортных систем, финансовых технологий, кибербезопасности. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.
казань
рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань
Более 20 тысяч человек участвуют в международном форуме Kazan Digital Week

Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками форума Kazan Digital Week

© РИА Новости / Максим Богодвид
Международный форум Kazan Digital Week-2025
Международный форум Kazan Digital Week-2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек из 76 стран стали участниками международного форума Kazan Digital Week (KDW), сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Форум проходит в Казани с 17 по 19 сентября.
"Зарегистрировалось свыше 20 тысяч участников, представлено 76 стран", - сказал Минниханов на открытии форума, отметив, что с каждым годом мероприятие становится все более масштабным и значимым.
По словам главы Татарстана, в этом году организаторы сохранили десять ключевых тематик форума, в центр повестки также внесена тема создания и внедрения искусственного интеллекта как драйвера развития отраслей.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Международный форум Kazan Digital Week-2025
Международный форум Kazan Digital Week-2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Международный форум Kazan Digital Week-2025
Как отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, форум Kazan Digital Week проходит в Татарстане шестой год, и шестой год он подтверждает свою значимость как одного из центральных событий в сфере цифровых технологий. По словам Качанова, сегодня площадка практически имеет статус международной.
В рамках форума состоится более 140 мероприятий, среди которых стратегическая сессия Минцифры РФ, презентации реальных кейсов внедрения искусственного интеллекта в разных сферах, форум блокчейн-технологий и криптоиндустрии, конференции, секции, хакатоны, вебинары, ярмарка вакансий и многие другие мероприятия. Форум Kazan Digital Week охватывает десять основных тематик - от цифровых технологий в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве до интеллектуальных транспортных систем, финансовых технологий, кибербезопасности.
Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.
Республика ТатарстанРустам МиннихановКазань
 
 
