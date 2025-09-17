Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций
13:07 17.09.2025
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций
россия
сша
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС продолжает враждебную линию в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику. "В данном случае Евросоюз, европейские страны по отдельности, многие из них продолжают достаточно враждебную линию в отношении России", - сказал Песков.
россия
сша
россия, сша, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
Россия, США, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций

Песков: ЕС продолжает враждебную линию в отношении России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС продолжает враждебную линию в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику.
"В данном случае Евросоюз, европейские страны по отдельности, многие из них продолжают достаточно враждебную линию в отношении России", - сказал Песков.
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России
