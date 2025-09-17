https://ria.ru/20250917/evrosoyuz-2042456243.html
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 17.09.2025
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций
17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС продолжает враждебную линию в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику. "В данном случае Евросоюз, европейские страны по отдельности, многие из них продолжают достаточно враждебную линию в отношении России", - сказал Песков.
В Кремле высказались о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций
