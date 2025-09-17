В ЕС заподозрили Трампа в подготовке ловушки для Европы, пишет Politico
Politico: ЕС подозревает, что призывы Трампа к пошлинам против КНР это ловушка
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейские чиновники подозревают, что призывы президента США Дональда Трампа к санкциям и пошлинам в отношении Китая на фоне украинского конфликта являются ловушкой, которая может разрушить европейскую экономику, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Тринадцатого сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% для товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Politico напоминает, что во вторник Трамп обсудил будущий антироссийский пакет санкций, в который могут попасть и китайские компании, с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В публикации о телефонном разговоре она заявила, что новые санкционные меры будут направлены против криптовалюты, банков и энергетики. Китай в её сообщении не упоминался.
"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России
15 сентября, 16:17
"Дипломаты ЕС настроены на то, что президент США готовит им ловушку... Они опасаются, что требования Трампа, озвученные на выходных, особенно призыв к введению пошлин, которые ЕС считает невыполнимыми, могут быть уловкой, призванной затормозить действия против России и переложить вину на союзников по НАТО", - пишет издание.
Газета отмечает, что ЕС предпочитает целевые санкции против китайских компаний, якобы связанных с украинским конфликтом, а не всеобъемлющие пошлины, которые "подстегнут заоблачную инфляцию в Европе и подорвут экономику ЕС".
"Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы потонем. Что от нас останется?" - заявил изданию один из дипломатов.