https://ria.ru/20250917/evrosoyuz-2042405136.html

В ЕС заподозрили Трампа в подготовке ловушки для Европы, пишет Politico

В ЕС заподозрили Трампа в подготовке ловушки для Европы, пишет Politico - РИА Новости, 17.09.2025

В ЕС заподозрили Трампа в подготовке ловушки для Европы, пишет Politico

Европейские чиновники подозревают, что призывы президента США Дональда Трампа к санкциям и пошлинам в отношении Китая на фоне украинского конфликта являются... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:33:00+03:00

2025-09-17T10:33:00+03:00

2025-09-17T10:33:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейские чиновники подозревают, что призывы президента США Дональда Трампа к санкциям и пошлинам в отношении Китая на фоне украинского конфликта являются ловушкой, которая может разрушить европейскую экономику, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Тринадцатого сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% для товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Politico напоминает, что во вторник Трамп обсудил будущий антироссийский пакет санкций, в который могут попасть и китайские компании, с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В публикации о телефонном разговоре она заявила, что новые санкционные меры будут направлены против криптовалюты, банков и энергетики. Китай в её сообщении не упоминался. "Дипломаты ЕС настроены на то, что президент США готовит им ловушку... Они опасаются, что требования Трампа, озвученные на выходных, особенно призыв к введению пошлин, которые ЕС считает невыполнимыми, могут быть уловкой, призванной затормозить действия против России и переложить вину на союзников по НАТО", - пишет издание. Газета отмечает, что ЕС предпочитает целевые санкции против китайских компаний, якобы связанных с украинским конфликтом, а не всеобъемлющие пошлины, которые "подстегнут заоблачную инфляцию в Европе и подорвут экономику ЕС". "Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы потонем. Что от нас останется?" - заявил изданию один из дипломатов.

https://ria.ru/20250915/tramp-2042054273.html

https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042118023.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, европа