Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/evrokomissiya-2042486114.html
Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля
Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля
Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:41:00+03:00
2025-09-17T14:41:00+03:00
в мире
израиль
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. "В частности, пакет (санкций – ред.) состоит из четырех проектов правовых актов с девятыми предложениями о включении в список министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также в отношении 10 членов политбюро ХАМАС, основанных на новом критерии включения в список в соответствии с режимом санкций ХАМАС. Совету (ЕС – ред.) необходимо утвердить это решение единогласно", - сказано в документе. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
https://ria.ru/20250917/izrail-2042423775.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Израиль, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля

ЕК хочет ввести санкции против девяти граждан Израиля, среди которых министры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
"В частности, пакет (санкций – ред.) состоит из четырех проектов правовых актов с девятыми предложениями о включении в список министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также в отношении 10 членов политбюро ХАМАС, основанных на новом критерии включения в список в соответствии с режимом санкций ХАМАС. Совету (ЕС – ред.) необходимо утвердить это решение единогласно", - сказано в документе.
Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана
11:41
 
В миреИзраильКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала