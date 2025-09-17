https://ria.ru/20250917/evrokomissija-2042472458.html

Коллегия еврокомиссаров поддержала пакет мер против Израиля

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии. Во вторник Каллас заявила, что Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС. "Я представила широкий пакет санкций в отношении ХАМАС, террористов, министров-экстремистов в правительстве Израиля, а также поселенцев и организаций, поддерживающих безнаказанность на Западном берегу. Комиссия приняла предложение о частичной приостановке торговых льгот", - сказала она. На прошлой неделе фон дер Ляйен сообщила, что намерена предложить странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией в секторе Газа. Совет ЕС ещё должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Еврокомиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу.

