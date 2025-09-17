Рейтинг@Mail.ru
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 17.09.2025
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает, пишет Business Insider. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает, пишет Business Insider.В материале отмечается, что украинские военные укрывают трассы и другие важные объекты сеткой в надежде, что такой способ защиты поможет им уцелеть во время передвижения. В некоторых случаях подобная мера — единственный способ укрыться от российских дронов, говорится в статье. Однако и он не всегда оказывается надежным."Российские операторы дронов находят способы для проникновения внутрь этих тоннелей и наносят удары по ВСУ, а иногда и вовсе устраивают засады, чтобы дождаться удобного момента для нападения", — уточняется в тексте.Ранее Forbes писал, что украинские военные испытывают нехватку техники из-за атак российских дронов. В материале отдельно отмечались успехи подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ. Forbes назвал его одним из самых эффективных на фронте.Кроме того, Алексей Криворучко, замминистра обороны России, на заседании коллегии Минобороны 1 сентября сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС, а также более 44 тысяч FPV-дронов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает, пишет Business Insider.
В материале отмечается, что украинские военные укрывают трассы и другие важные объекты сеткой в надежде, что такой способ защиты поможет им уцелеть во время передвижения. В некоторых случаях подобная мера — единственный способ укрыться от российских дронов, говорится в статье. Однако и он не всегда оказывается надежным.
"Российские операторы дронов находят способы для проникновения внутрь этих тоннелей и наносят удары по ВСУ, а иногда и вовсе устраивают засады, чтобы дождаться удобного момента для нападения", — уточняется в тексте.
Ранее Forbes писал, что украинские военные испытывают нехватку техники из-за атак российских дронов. В материале отдельно отмечались успехи подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ. Forbes назвал его одним из самых эффективных на фронте.
Кроме того, Алексей Криворучко, замминистра обороны России, на заседании коллегии Минобороны 1 сентября сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС, а также более 44 тысяч FPV-дронов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
