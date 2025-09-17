Рейтинг@Mail.ru
Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:23 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/dirizher-2042419510.html
Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар
Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар - РИА Новости, 17.09.2025
Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар
Лондонский дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер, один из пассажиров в аэропорту Краснодара, рассказал,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:23:00+03:00
2025-09-17T11:23:00+03:00
туризм
краснодар
москва
россия
андрей никитин (политик)
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835786511_0:37:1051:628_1920x0_80_0_0_7d89e8fd5da1a4806219bc662dbae057.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Лондонский дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер, один из пассажиров в аэропорту Краснодара, рассказал, что запуск прямых рейсов из Москвы в Краснодар значительно облегчит ему работу на два города. Сейчас пассажиры регистрируются на первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву. "Мне очень повезло, я впервые побывал в Краснодаре летом, в августе. Я работаю дирижером, сейчас готовим премьеру оперы "Тоска" (опера Джакомо Пуччини - ред.) в Краснодарском музыкальном театре. Поэтому мне сейчас приходится мотаться из Москвы в Краснодар, туда и обратно. Когда я узнал, что откроется аэропорт именно сегодня, когда мне надо как раз ехать в Москву на репетиции, на спектакли, я так обрадовался. Потому что... так здорово просто сесть на самолет и прямо в Москву, а не через Сочи… Я очень-очень рад, это здорово. Таким образом, моя жена тоже может приехать на мою премьеру", - сказал Уолкер журналистам. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042414445.html
https://ria.ru/20250916/reys-2042266220.html
краснодар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835786511_83:0:968:664_1920x0_80_0_0_8745c4f0125530a2c78b239d84625d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, москва, россия, андрей никитин (политик), аэрофлот, общество
Туризм, Краснодар, Москва, Россия, Андрей Никитин (политик), Аэрофлот, Общество
Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар

Лондонский дирижер Уолкер сказал, что рейсы Москва — Краснодар облегчат работу

© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"Дирижер Джереми Уолкер
Дирижер Джереми Уолкер - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"
Дирижер Джереми Уолкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Лондонский дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер, один из пассажиров в аэропорту Краснодара, рассказал, что запуск прямых рейсов из Москвы в Краснодар значительно облегчит ему работу на два города.
Сейчас пассажиры регистрируются на первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву.
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пассажиров первого рейса в Краснодар встретили у трапа с хлебом и солью
11:09
"Мне очень повезло, я впервые побывал в Краснодаре летом, в августе. Я работаю дирижером, сейчас готовим премьеру оперы "Тоска" (опера Джакомо Пуччини - ред.) в Краснодарском музыкальном театре. Поэтому мне сейчас приходится мотаться из Москвы в Краснодар, туда и обратно. Когда я узнал, что откроется аэропорт именно сегодня, когда мне надо как раз ехать в Москву на репетиции, на спектакли, я так обрадовался. Потому что... так здорово просто сесть на самолет и прямо в Москву, а не через Сочи… Я очень-очень рад, это здорово. Таким образом, моя жена тоже может приехать на мою премьеру", - сказал Уолкер журналистам.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
S7 запустит рейсы из Москвы в Краснодар уже с 12 октября
Вчера, 16:49
 
ТуризмКраснодарМоскваРоссияАндрей Никитин (политик)АэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала