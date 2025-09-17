Рейтинг@Mail.ru
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Культура
 
21:31 17.09.2025 (обновлено: 21:43 17.09.2025)
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении. "Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник", – сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. В среду театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей "в связи с болезнью актера". Фамилия артиста не приводится, но речь идет о спектаклях "Воскресение" 20 сентября и "Академия смеха" 24 сентября, где задействован Дель, который в спектакле "Воскресение" играет главную роль. Деля в апреле 2024 года ранила ножом его подруга Александра Дроздова, актер попал в больницу. Тогда артист сообщал РИА Новости, что не имеет к Дроздовой претензий. Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
Культура, Происшествия, Санкт-Петербург
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
"Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник", – сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
В среду театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей "в связи с болезнью актера". Фамилия артиста не приводится, но речь идет о спектаклях "Воскресение" 20 сентября и "Академия смеха" 24 сентября, где задействован Дель, который в спектакле "Воскресение" играет главную роль.
Деля в апреле 2024 года ранила ножом его подруга Александра Дроздова, актер попал в больницу. Тогда артист сообщал РИА Новости, что не имеет к Дроздовой претензий.
Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
