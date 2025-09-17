https://ria.ru/20250917/delja-2042584015.html
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении. РИА Новости, 17.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна, сообщил РИА Новости источник в его окружении. "Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник", – сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. В среду театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей "в связи с болезнью актера". Фамилия артиста не приводится, но речь идет о спектаклях "Воскресение" 20 сентября и "Академия смеха" 24 сентября, где задействован Дель, который в спектакле "Воскресение" играет главную роль. Деля в апреле 2024 года ранила ножом его подруга Александра Дроздова, актер попал в больницу. Тогда артист сообщал РИА Новости, что не имеет к Дроздовой претензий. Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010909024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62219161c4ba5efeec6ddfdcce3fcc20.jpg
Актер Илья Дель попал в реанимацию, сообщил источник
Актер театра имени Ленсовета Дель попал в реанимацию
