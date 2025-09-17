В Дагестане скала обрушилась на бульдозер

https://ria.ru/20250917/dagestan-2042588764.html
МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дагестанавтодора. "Бульдозер попал под обвал скальных пород в Цумадинском районе, механизатор погиб", – сказал собеседник агентства.
