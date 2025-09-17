Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане скала обрушилась на бульдозер - РИА Новости, 17.09.2025
22:33 17.09.2025
В Дагестане скала обрушилась на бульдозер
В Дагестане скала обрушилась на бульдозер
Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дагестанавтодора.
происшествия
цумадинский район
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дагестанавтодора. "Бульдозер попал под обвал скальных пород в Цумадинском районе, механизатор погиб", – сказал собеседник агентства.
цумадинский район
республика дагестан
происшествия, цумадинский район, республика дагестан
Происшествия, Цумадинский район, Республика Дагестан
В Дагестане скала обрушилась на бульдозер

В Дагестане скала обрушилась на бульдозер, водитель погиб

МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дагестанавтодора.
"Бульдозер попал под обвал скальных пород в Цумадинском районе, механизатор погиб", – сказал собеседник агентства.
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице
16 сентября, 15:34
 
ПроисшествияЦумадинский районРеспублика Дагестан
 
 
