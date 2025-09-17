https://ria.ru/20250917/avito-2042402503.html
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito - РИА Новости, 17.09.2025
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito
Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:21:00+03:00
2025-09-17T10:21:00+03:00
2025-09-17T10:29:00+03:00
общество
avito
чукотский автономный округ
санкт-петербург
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_7c23f6c10103e3e4283cf212adb0940f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы.РИА Новости направило запрос в Avito.
https://ria.ru/20250915/sboy-2041953054.html
чукотский автономный округ
санкт-петербург
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_55bd72c47f82ed7bbf62bcbc937db09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, avito, чукотский автономный округ, санкт-петербург, республика хакасия
Общество, Avito, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Хакасия
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito
Почти 1,5 тыс жалоб от россиян на работу Avito поступило за час