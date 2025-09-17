https://ria.ru/20250917/avito-2042402503.html

Россияне пожаловались на сбои в работе Avito

Россияне пожаловались на сбои в работе Avito

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы.РИА Новости направило запрос в Avito.

