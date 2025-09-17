Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito - РИА Новости, 17.09.2025
10:21 17.09.2025 (обновлено: 10:29 17.09.2025)
Россияне пожаловались на сбои в работе Avito
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы.РИА Новости направило запрос в Avito.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета.
Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы.
РИА Новости направило запрос в Avito.
Заголовок открываемого материала