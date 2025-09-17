https://ria.ru/20250917/asteroid-2042429671.html

К Земле приближается крупный астероид

К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли", — говорится в релизе.Он сблизится с планетой на минимальное расстояние в четверг около десяти часов утра мск.Ученые добавили, что средний размер астероида составляет 166 метров, его длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает челябинский метеорит, столкнувшийся с Землей 15 февраля 2013-го.

