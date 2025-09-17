https://ria.ru/20250917/asteroid-2042429671.html
К Земле приближается крупный астероид
К Земле приближается крупный астероид - РИА Новости, 17.09.2025
К Земле приближается крупный астероид
К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:01:00+03:00
2025-09-17T12:01:00+03:00
2025-09-17T13:46:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042431030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83af87ca14e5e2613af09e2fdf4c421f.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли", — говорится в релизе.Он сблизится с планетой на минимальное расстояние в четверг около десяти часов утра мск.Ученые добавили, что средний размер астероида составляет 166 метров, его длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает челябинский метеорит, столкнувшийся с Землей 15 февраля 2013-го.
https://ria.ru/20250916/zemlja-2042181434.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042431030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35e02721061474644908415280ba4c3a.jpg
Предполагаемая траектория полета астероида
Один из самых крупных в нынешнем году астероидов пройдёт завтра рядом с Землей, сообщили в Институте солнечной астрономии ИКИ РАН. Средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса тела примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
2025-09-17T12:01
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
К Земле приближается крупный астероид
К Земле приближается астероид в тысячу раз тяжелее челябинского метеорита