К Земле приближается крупный астероид - РИА Новости, 17.09.2025
Наука
Наука
 
12:01 17.09.2025 (обновлено: 13:46 17.09.2025)
К Земле приближается крупный астероид
К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли", — говорится в релизе.Он сблизится с планетой на минимальное расстояние в четверг около десяти часов утра мск.Ученые добавили, что средний размер астероида составляет 166 метров, его длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает челябинский метеорит, столкнувшийся с Землей 15 февраля 2013-го.
Предполагаемая траектория полета астероида
Один из самых крупных в нынешнем году астероидов пройдёт завтра рядом с Землей, сообщили в Институте солнечной астрономии ИКИ РАН. Средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса тела примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
К Земле приближается астероид в тысячу раз тяжелее челябинского метеорита

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К Земле приближается крупный астероид 2025 FA22, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли", — говорится в релизе.
Он сблизится с планетой на минимальное расстояние в четверг около десяти часов утра мск.
Ученые добавили, что средний размер астероида составляет 166 метров, его длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает челябинский метеорит, столкнувшийся с Землей 15 февраля 2013-го.
