Океанолог рассказал о самых опасных акулах в Красном море

2025-09-17T04:03:00+03:00

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Красном море в районе Египта обитают белоперые рифовые, китовые, лисьи акулы, но самой опасной считается тигровая, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников. Ранее Tелеграм-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. Источник РИА Новости в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией, сообщил, что несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления акулы. "Во-первых, белопёрая рифовая акула. Они маленькие, максимум полтора-два метра в длину. Они живут вблизи коралловых рифов, то есть там, где люди чаще всего ловят рыбу. Правда, охотятся они обычно ночью, а днём отдыхают. Эти акулы - ночные хищники. Но вечером, на закате, уже могут поплыть за судном к берегу, если с него бросали за борт рыбьи очистки", - сказал Сапожников. Также, по его словам, в Красном море обитает китовая акула огромных размеров - до 16-18 метров, при этом она питается только планктоном. Кроме того, над песчаным дном, вдали от берега можно встретить лисью акулу с красивым длинным хвостом, которым она способна глушить рыбу, заявил океанолог. "Океаническая белопёрая акула, она иногда подплывает к лодкам с туристами, и считается достаточно опасной. Она подплывает к лодке просто из интереса. Люди её начинают вёслами отгонять, а акула начинает обижаться, реагировать на это агрессивно. В принципе, может за руку схватить того, кто ее сунет за борт в этот момент", - добавил ученый. Наиболее опасным видом в Красном море считается тигровая акула, но люди встречают ее редко, только вблизи коралловых рифов, отметил Сапожников. "Белая акула, которую все боятся, ходит небольшими группами через Красное море. Она мигрирует, но зимой, когда температура воды 19-20 градусов. В это время купаются только немецкие и русские туристы, потому что все остальные считают, что это очень холодно. Белые акулы – крупные, поэтому редко подходят к берегу", - уточнил океанолог.

