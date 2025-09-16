https://ria.ru/20250916/zaschita-2042212088.html

Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию

Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию - РИА Новости, 16.09.2025

Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию

Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:28:00+03:00

2025-09-16T13:28:00+03:00

2025-09-16T13:28:00+03:00

в мире

германия

болонья

италия

авария на "северных потоках"

сеймур херш

сергей кузнецов (архитектор)

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям. "Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента... По этим причинам мы подадим апелляцию в кассационный суд. Только Верховный суд может осуществлять необходимый контроль за соблюдением основных прав, которые не могут быть принесены в жертву автоматическому судебному сотрудничеству", - сказал он. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html

германия

болонья

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, болонья, италия, авария на "северных потоках", сеймур херш, сергей кузнецов (архитектор), джо байден, северный поток