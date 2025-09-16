https://ria.ru/20250916/zaschita-2042212088.html
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию
в мире
германия
болонья
италия
авария на "северных потоках"
сеймур херш
сергей кузнецов (архитектор)
джо байден
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям. "Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента... По этим причинам мы подадим апелляцию в кассационный суд. Только Верховный суд может осуществлять необходимый контроль за соблюдением основных прав, которые не могут быть принесены в жертву автоматическому судебному сотрудничеству", - сказал он. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
в мире, германия, болонья, италия, авария на "северных потоках", сеймур херш, сергей кузнецов (архитектор), джо байден, северный поток
