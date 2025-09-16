Рейтинг@Mail.ru
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/zaschita-2042212088.html
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию - РИА Новости, 16.09.2025
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:28:00+03:00
2025-09-16T13:28:00+03:00
в мире
германия
болонья
италия
авария на "северных потоках"
сеймур херш
сергей кузнецов (архитектор)
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям. "Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента... По этим причинам мы подадим апелляцию в кассационный суд. Только Верховный суд может осуществлять необходимый контроль за соблюдением основных прав, которые не могут быть принесены в жертву автоматическому судебному сотрудничеству", - сказал он. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html
германия
болонья
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_169:0:1129:720_1920x0_80_0_0_d1f816addbc7ce0a36bb1c2fe751eeee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, болонья, италия, авария на "северных потоках", сеймур херш, сергей кузнецов (архитектор), джо байден, северный поток
В мире, Германия, Болонья, Италия, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш, Сергей Кузнецов (архитектор), Джо Байден, Северный поток
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию

Защита украинца Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ

© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжалует решение о его экстрадиции в ФРГ в кассационном суде, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям.
"Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента... По этим причинам мы подадим апелляцию в кассационный суд. Только Верховный суд может осуществлять необходимый контроль за соблюдением основных прав, которые не могут быть принесены в жертву автоматическому судебному сотрудничеству", - сказал он.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
 
В миреГерманияБолоньяИталияАвария на "Северных потоках"Сеймур ХершСергей Кузнецов (архитектор)Джо БайденСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала