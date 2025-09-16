Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили об обстреле
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала во вторник звуки артобстрелов у объекта и видела черный дым над тремя участками рядом, сообщает Агентство.
"Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
"ЗАЭС проинформировала команду о том, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами территории ЗАЭС", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Предполагается, что в связи с попаданием снарядов произошло возгорание растительности, которое было взято под контроль, говорится в документе.
Согласно заявлению, группа надеется в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщений о пострадавших или повреждении оборудования не поступало, но инцидент в очередной раз подчеркнул угрозу ядерной безопасности, сказано в релизе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
