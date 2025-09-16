https://ria.ru/20250916/zaes-2042357751.html

Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили об обстреле

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала во вторник звуки артобстрелов у объекта и видела черный дым над тремя участками рядом, сообщает Агентство."Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ."ЗАЭС проинформировала команду о том, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами территории ЗАЭС", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Предполагается, что в связи с попаданием снарядов произошло возгорание растительности, которое было взято под контроль, говорится в документе.Согласно заявлению, группа надеется в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщений о пострадавших или повреждении оборудования не поступало, но инцидент в очередной раз подчеркнул угрозу ядерной безопасности, сказано в релизе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

