Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии
16:27 16.09.2025 (обновлено: 19:04 16.09.2025)
Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии
Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии
2025-09-16T16:27:00+03:00
2025-09-16T19:04:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замена дорожных указателей с российским городами обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, муниципалитеты пока не спешат с изменениями из-за дороговизны такого проекта, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург - в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму", - приводит Yle слова эксперта финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана. Как уточняет Yle, вопрос о замене дорожных указателей пока не рассматривался, поскольку закрытие границы с Россией носит временный характер. Однако, по данным Yle, если ситуация с закрытием границы окажется постоянной, вопрос о замене знаков может быть пересмотрен. По словам Эстермана, внесение изменений обойдется минимум в сотни тысяч евро. "Работа настолько масштабная, что спешка не нужна", - добавил он. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замена дорожных указателей с российским городами обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, муниципалитеты пока не спешат с изменениями из-за дороговизны такого проекта, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург - в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму", - приводит Yle слова эксперта финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана.
Как уточняет Yle, вопрос о замене дорожных указателей пока не рассматривался, поскольку закрытие границы с Россией носит временный характер. Однако, по данным Yle, если ситуация с закрытием границы окажется постоянной, вопрос о замене знаков может быть пересмотрен. По словам Эстермана, внесение изменений обойдется минимум в сотни тысяч евро. "Работа настолько масштабная, что спешка не нужна", - добавил он.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
