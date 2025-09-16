https://ria.ru/20250916/yle-2042263139.html

Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии

Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии - РИА Новости, 16.09.2025

Yle: замена указателей с российскими городами дорого обошлась бы Финляндии

Замена дорожных указателей с российским городами обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, муниципалитеты пока не спешат с изменениями из-за дороговизны такого... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:27:00+03:00

2025-09-16T16:27:00+03:00

2025-09-16T19:04:00+03:00

россия

финляндия

кандалакша

дмитрий песков

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973715767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c1e15970447781819da7143211a53ee.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замена дорожных указателей с российским городами обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, муниципалитеты пока не спешат с изменениями из-за дороговизны такого проекта, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург - в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму", - приводит Yle слова эксперта финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана. Как уточняет Yle, вопрос о замене дорожных указателей пока не рассматривался, поскольку закрытие границы с Россией носит временный характер. Однако, по данным Yle, если ситуация с закрытием границы окажется постоянной, вопрос о замене знаков может быть пересмотрен. По словам Эстермана, внесение изменений обойдется минимум в сотни тысяч евро. "Работа настолько масштабная, что спешка не нужна", - добавил он. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041682296.html

https://ria.ru/20250827/finlyandiya-2037977190.html

россия

финляндия

кандалакша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, кандалакша, дмитрий песков, мария захарова, в мире