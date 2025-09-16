https://ria.ru/20250916/vznos-2042244941.html

Нидерландское правительство выступило против увеличения взноса в бюджет ЕС

Нидерландское правительство выступило против увеличения взноса в бюджет ЕС

ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин Нидерландов считает неприемлемым план Еврокомиссии, в соответствии с которым ежегодный взнос страны в бюджет ЕС увеличится на 5 миллиардов евро, и намерен добиваться снижения отчислений, пишет газета Volkskrant со ссылкой на письмо министров парламенту страны. Как говорится в письме нидерландских министра финансов Элко Хейенена и главы МИД Давида ван Вила, в котором они дали развернутую оценку новой бюджетной программе ЕС на 2028–2034 годы, предложение Еврокомиссии об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза приведет к росту отчислений Нидерландов более чем на 5 миллиардов евро в год, что является "неприемлемым". Европейская комиссия представила свое предложение в середине июля: ЕК оценила необходимый многолетний бюджет почти в 2 триллиона евро, обосновав это серьезными вызовами. Для сравнения, текущий бюджет на 2021–2027 годы составляет более 1,2 триллиона евро. По словам нидерландских министров, дополнительные расходы ЕС нанесут ущерб Нидерландам. Если предложение ЕК останется неизменным, Нидерланды будут платить в бюджет ЕС на 4,5–5,4 миллиарда евро в год больше. Однако, как пишет газета, это маловероятно: многие государства-члены уже выступили с возражениями, при этом у каждой страны ЕС есть право наложить вето на принятие этого решения. Согласно оценке правительства Нидерландов, запланированное увеличение расходов ЕС обойдется стране в 1,2 миллиарда евро в год. Кроме того, страна потеряет существующую скидку на взносы в бюджет ЕС (это еще 2 миллиарда евро ежегодно) и сможет удерживать меньшую часть таможенных пошлин, собираемых в Роттердаме для ЕС (еще минус 0,5 миллиарда евро). В сумме это означает дополнительные 3,7 миллиарда евро расходов. Кроме того, кабмин уже учел экономию на взносах в бюджет ЕС в размере 1,6 миллиарда евро в год, но она также не сможет быть реализована. В результате новое бюджетное предложение приведет к более чем 5 миллиардам евро дополнительных ежегодных выплат в бюджет ЕС. Как отмечается в статье, у Нидерландов есть два года на рассмотрение этого вопроса при условии, что новое правительство после выборов в октябре продолжит курс нынешнего. Страны ЕС будут вести переговоры о размере и структуре нового многолетнего бюджета до лета 2027 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в июле представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.

