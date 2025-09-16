Рейтинг@Mail.ru
Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме - РИА Новости, 16.09.2025
00:55 16.09.2025
Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме
Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме - РИА Новости, 16.09.2025
Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме
Участник спецоперации, кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан с 57,68% голосов победил на дополнительных выборах депутата Брянской... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Участник спецоперации, кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан с 57,68% голосов победил на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу, сообщили в избиркоме региона. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз, участвовавший в выборах главы региона от партии "Единая Россия", представил сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. По данным, опубликованным на сайте региональной избирательной комиссии, в список вошли действующий сенатор Вадим Деньгин, заместитель губернатора Ирина Агафонова и участник СВО Евгений Вылцан. "Территориальной избирательной комиссией Климовского района подписан протокол о результатах дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26. Избирательной комиссией Брянской области утверждены общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович, набравший 57,68%", – говорится в сообщении. Отмечается, что Игорь Фирсов (КПРФ) получил 15,89%, Никита Кобзев (ЛДПР) - 13,35%, Дмитрий Стальмахович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 7,12%. Явка на выборах депутата составила 63,40%. Согласно информации на сайте Избирательной комиссии Брянской области, Вылцан выдвигался на выборы от партии "Единая Россия". Родился в поселке Сельцо Брянской области в 1974 году. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации". С 12 по 14 сентября в Брянской области проходили выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме

Участник СВО Вылцан победил на дополнительных выборах депутата Брянской облдумы

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Участник спецоперации, кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан с 57,68% голосов победил на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу, сообщили в избиркоме региона.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз, участвовавший в выборах главы региона от партии "Единая Россия", представил сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. По данным, опубликованным на сайте региональной избирательной комиссии, в список вошли действующий сенатор Вадим Деньгин, заместитель губернатора Ирина Агафонова и участник СВО Евгений Вылцан.
"Территориальной избирательной комиссией Климовского района подписан протокол о результатах дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26. Избирательной комиссией Брянской области утверждены общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович, набравший 57,68%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Игорь Фирсов (КПРФ) получил 15,89%, Никита Кобзев (ЛДПР) - 13,35%, Дмитрий Стальмахович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 7,12%. Явка на выборах депутата составила 63,40%.
Согласно информации на сайте Избирательной комиссии Брянской области, Вылцан выдвигался на выборы от партии "Единая Россия". Родился в поселке Сельцо Брянской области в 1974 году. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации".
С 12 по 14 сентября в Брянской области проходили выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
