https://ria.ru/20250916/vybory-2042125528.html

Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме

Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме - РИА Новости, 16.09.2025

Участник СВО победил на выборах в Брянской облдуме

Участник спецоперации, кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан с 57,68% голосов победил на дополнительных выборах депутата Брянской... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T00:55:00+03:00

2025-09-16T00:55:00+03:00

2025-09-16T00:55:00+03:00

политика

брянская область

климовский район

сельцо

александр богомаз

вадим деньгин

единая россия

брянская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837404_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_00400c8f96267dc90632858ae15c374c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Участник спецоперации, кандидат от политической партии "Единая Россия" Евгений Вылцан с 57,68% голосов победил на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу, сообщили в избиркоме региона. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз, участвовавший в выборах главы региона от партии "Единая Россия", представил сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. По данным, опубликованным на сайте региональной избирательной комиссии, в список вошли действующий сенатор Вадим Деньгин, заместитель губернатора Ирина Агафонова и участник СВО Евгений Вылцан. "Территориальной избирательной комиссией Климовского района подписан протокол о результатах дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26. Избирательной комиссией Брянской области утверждены общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович, набравший 57,68%", – говорится в сообщении. Отмечается, что Игорь Фирсов (КПРФ) получил 15,89%, Никита Кобзев (ЛДПР) - 13,35%, Дмитрий Стальмахович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 7,12%. Явка на выборах депутата составила 63,40%. Согласно информации на сайте Избирательной комиссии Брянской области, Вылцан выдвигался на выборы от партии "Единая Россия". Родился в поселке Сельцо Брянской области в 1974 году. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации". С 12 по 14 сентября в Брянской области проходили выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

https://ria.ru/20250915/rossija-2041978175.html

https://ria.ru/20250915/vybory-2041937511.html

брянская область

климовский район

сельцо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, брянская область, климовский район, сельцо, александр богомаз, вадим деньгин, единая россия, брянская областная дума, кпрф