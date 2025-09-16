Подруга военного, воровавшего деньги для нужд ВСУ, попала в список Forbes

https://ria.ru/20250916/vsu-2042350722.html

анна архипова

вооруженные силы украины

forbes

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, командир отделения 14 полка беспилотных систем ВСУ Анна Архипова (позывной "Цунами") попала в список "Forbes 30 до 30-ти", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, появилась в списке "Forbes 30 до 30-ти". Речь идет об Анне Архиповой с позывным "Цунами", которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной "Содр") воровала средства на военную помощь для ВСУ", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным следствия, возлюбленный Архиповой организовывал сборы на поставку оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ и в дальнейшем эти средства присваивал себе. Сейчас Архипова, по словам собеседника агентства, проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем ВСУ.

анна архипова, вооруженные силы украины, forbes