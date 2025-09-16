https://ria.ru/20250916/vsu--2042191160.html
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Запорожской и Днепропетровской...
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей.
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
