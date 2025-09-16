https://ria.ru/20250916/vsu--2042191160.html

ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.09.2025

ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:09:00+03:00

2025-09-16T12:09:00+03:00

2025-09-16T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

запорожская область

алексеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепропетровская область, запорожская область, алексеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)