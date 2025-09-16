Рейтинг@Mail.ru
Шойгу встретился с президентом Ирака в Багдаде - РИА Новости, 16.09.2025
23:50 16.09.2025 (обновлено: 23:53 16.09.2025)
Шойгу встретился с президентом Ирака в Багдаде
Шойгу встретился с президентом Ирака в Багдаде - РИА Новости, 16.09.2025
Шойгу встретился с президентом Ирака в Багдаде
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак встретился с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом, заявил о необходимости поддержания... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:50:00+03:00
2025-09-16T23:53:00+03:00
в мире
россия
ирак
багдад (город)
сергей шойгу
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак встретился с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом, заявил о необходимости поддержания диалога между странами по линии советов безопасности. "На фоне деградирующей обстановки в сфере международной безопасности убежден в необходимости поддержания динамичного диалога между нашими странами по линии советов безопасности", - сказал Шойгу. Он отметил, что одним из форматов диалога являются ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Президентом Российской Федерации принято решение об организации в следующем году самого масштабного и значимого форума по безопасности в России. Он пройдет с 26 по 29 мая", - сообщил Шойгу. "Пятнадцатого октября в Москве состоится другое знаменательное событие - первый российско-арабский саммит. Убежден в том, что предстоящая встреча в верхах станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Личное участие премьер-министра Мухаммеда Судани будет этому способствовать", - отметил секретарь СБ РФ. Шойгу на встрече также подтвердил настрой российской стороны "на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей".
россия
ирак
багдад (город)
в мире, россия, ирак, багдад (город), сергей шойгу
В мире, Россия, Ирак, Багдад (город), Сергей Шойгу
Шойгу встретился с президентом Ирака в Багдаде

Шойгу встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом в Багдаде

© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак встретился с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом, заявил о необходимости поддержания диалога между странами по линии советов безопасности.
"На фоне деградирующей обстановки в сфере международной безопасности убежден в необходимости поддержания динамичного диалога между нашими странами по линии советов безопасности", - сказал Шойгу.
Он отметил, что одним из форматов диалога являются ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Президентом Российской Федерации принято решение об организации в следующем году самого масштабного и значимого форума по безопасности в России. Он пройдет с 26 по 29 мая", - сообщил Шойгу.
"Пятнадцатого октября в Москве состоится другое знаменательное событие - первый российско-арабский саммит. Убежден в том, что предстоящая встреча в верхах станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Личное участие премьер-министра Мухаммеда Судани будет этому способствовать", - отметил секретарь СБ РФ.
Шойгу на встрече также подтвердил настрой российской стороны "на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей".
В миреРоссияИракБагдад (город)Сергей Шойгу
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
