Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам

Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам - РИА Новости, 16.09.2025

Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам

Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин. Там напоминается, что в России в соответствии с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным планом, будет построено пять линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург начато. В работе задействовано более 7,3 тысячи человек и 2,1 тысячи единиц техники. "Для производства поезда налажена работа более чем со 150-ю российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах. Напоминается, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

