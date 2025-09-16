Рейтинг@Mail.ru
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам - РИА Новости, 16.09.2025
16:45 16.09.2025
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам
Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению
экономика
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
владимир путин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин. Там напоминается, что в России в соответствии с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным планом, будет построено пять линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург начато. В работе задействовано более 7,3 тысячи человек и 2,1 тысячи единиц техники. "Для производства поезда налажена работа более чем со 150-ю российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах. Напоминается, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
россия
москва
санкт-петербург
экономика, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Там напоминается, что в России в соответствии с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным планом, будет построено пять линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург начато. В работе задействовано более 7,3 тысячи человек и 2,1 тысячи единиц техники.
"Для производства поезда налажена работа более чем со 150-ю российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах.
Напоминается, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
