https://ria.ru/20250916/vsm-2042268562.html
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам - РИА Новости, 16.09.2025
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам
Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:45:00+03:00
2025-09-16T16:45:00+03:00
2025-09-16T16:45:00+03:00
экономика
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8eb8df4499002377142dd605b48bdce4.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин. Там напоминается, что в России в соответствии с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным планом, будет построено пять линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург начато. В работе задействовано более 7,3 тысячи человек и 2,1 тысячи единиц техники. "Для производства поезда налажена работа более чем со 150-ю российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах. Напоминается, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250916/vsm-2042266705.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e47e8a745b3c93229151072f379e3ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам
Создание поездов ВСМ создаст заказ заводам машиностроения на десятки лет
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Строительство в России высокоскоростных поездов создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Там напоминается, что в России
в соответствии с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным
планом, будет построено пять линий ВСМ: из Москвы
в Санкт-Петербург
, Минск
, Екатеринбург
через Казань
, а также линии до Адлера
и Рязани
. Строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург начато. В работе задействовано более 7,3 тысячи человек и 2,1 тысячи единиц техники.
"Для производства поезда налажена работа более чем со 150-ю российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах.
Напоминается, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.