Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около двух часов 15 минут, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.
"На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую планку в стране для скорости движения. Это порядка 400 километров в час. Весь путь будет занимать около двух часов 15 минут", — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист". Но глава правительства указал, что перечисленные им уже действующие поезда также останутся в работе.
"Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них, они пользуются популярностью пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и количество будет поступательно наращиваться", — отметил Мишустин.
Он также добавил, что планируемый маршрут ВСМ составит 679 километров. При этом общая протяженность будущей российской сети должна составить свыше 4,5 тысячи километров. Такие дороги, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера и Рязани, напомнил премьер.
Глава правительства отметил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек.
"За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапности, приоритетность направлений, представить главе государства соответствующие предложения", — сказал он.
Реализация проектов ВСМ, отметил Мишустин, окажет существенное влияние на экономику, социальную сферу и раскрытие туристического потенциала страны.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких трасс нет.
Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
