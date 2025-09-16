Рейтинг@Mail.ru
16:14 16.09.2025 (обновлено: 16:44 16.09.2025)
Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около двух часов 15 минут, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.&quot;На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую планку в стране для скорости движения. Это порядка 400 километров в час. Весь путь будет занимать около двух часов 15 минут&quot;, — сказал он.Мишустин подчеркнул, что это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист". Но глава правительства указал, что перечисленные им уже действующие поезда также останутся в работе.&quot;Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них, они пользуются популярностью пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и количество будет поступательно наращиваться&quot;, — отметил Мишустин.Он также добавил, что планируемый маршрут ВСМ составит 679 километров. При этом общая протяженность будущей российской сети должна составить свыше 4,5 тысячи километров. Такие дороги, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера и Рязани, напомнил премьер.Глава правительства отметил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек.&quot;За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапности, приоритетность направлений, представить главе государства соответствующие предложения&quot;, — сказал он.Реализация проектов ВСМ, отметил Мишустин, окажет существенное влияние на экономику, социальную сферу и раскрытие туристического потенциала страны.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких трасс нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около двух часов 15 минут, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.
"На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую планку в стране для скорости движения. Это порядка 400 километров в час. Весь путь будет занимать около двух часов 15 минут", — сказал он.

Церемония старта сварки первого поезда для ВСМ началась на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Урале сварили первый шов кузова поезда для ВСМ
2 сентября, 10:59
Мишустин подчеркнул, что это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист". Но глава правительства указал, что перечисленные им уже действующие поезда также останутся в работе.
"Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них, они пользуются популярностью пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и количество будет поступательно наращиваться", — отметил Мишустин.

Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным
29 августа, 10:25
Он также добавил, что планируемый маршрут ВСМ составит 679 километров. При этом общая протяженность будущей российской сети должна составить свыше 4,5 тысячи километров. Такие дороги, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера и Рязани, напомнил премьер.
Глава правительства отметил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек.
"За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапности, приоритетность направлений, представить главе государства соответствующие предложения", — сказал он.

Реализация проектов ВСМ, отметил Мишустин, окажет существенное влияние на экономику, социальную сферу и раскрытие туристического потенциала страны.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких трасс нет.
Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Посетители на выставке в рамках железнодорожного салона техники и технологий PRO//Движение.Экспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ
29 августа, 11:05
 
