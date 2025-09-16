Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
16:06 16.09.2025
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин напомнил, что старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом был дан в начале 2024 года. "Планируемый маршрут составит 679 километров. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - порядка 400 километров в час", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ

Мишустин: поезда по ВСМ Москва - Петербург будут ездить со скоростью 400 км/ч

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин напомнил, что старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом был дан в начале 2024 года.
"Планируемый маршрут составит 679 километров. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - порядка 400 километров в час", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
