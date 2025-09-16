https://ria.ru/20250916/vsm-2042256854.html
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ - РИА Новости, 16.09.2025
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:06:00+03:00
2025-09-16T16:06:00+03:00
2025-09-16T16:06:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
михаил мишустин
всм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984775579_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_ab18839702caf000b30aa10b4edf9439.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин напомнил, что старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом был дан в начале 2024 года. "Планируемый маршрут составит 679 километров. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - порядка 400 километров в час", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
https://ria.ru/20250916/mishustin-2042255534.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984775579_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0debda5181cec6be72d4a62c1b507aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин, всм
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мишустин, ВСМ
Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ
Мишустин: поезда по ВСМ Москва - Петербург будут ездить со скоростью 400 км/ч