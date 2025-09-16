https://ria.ru/20250916/vsm-2042256854.html

Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ

Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ - РИА Новости, 16.09.2025

Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда ВСМ

Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить со скоростью около 400 километров в час, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин напомнил, что старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом был дан в начале 2024 года. "Планируемый маршрут составит 679 километров. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - порядка 400 километров в час", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.

