Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ - РИА Новости, 16.09.2025
16:03 16.09.2025
Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. "Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.
москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мишустин рассказал о скорости поездов на ВСМ Москва — Петербург
МоскваСанкт-ПетербургРоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
