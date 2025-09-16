Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники прилетели в Польшу с Украины, заявил Володин - РИА Новости, 16.09.2025
14:31 16.09.2025
Беспилотники прилетели в Польшу с Украины, заявил Володин
Беспилотники прилетели в Польшу с Украины, заявил Володин - РИА Новости, 16.09.2025
Беспилотники прилетели в Польшу с Украины, заявил Володин
Беспилотники, залетевшие в Польшу, прилетели с Украины и не были заряжены, это является провокацией против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотники, залетевшие в Польшу, прилетели с Украины и не были заряжены, это является провокацией против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вон в Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины и прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию. Но при этом сейчас привели в состояние боевой готовности, и опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны? Никогда Россия не начинала войну. Мы всегда защищались", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что специальная военная операция проводится для того, чтобы защитить Россию, защитить граждан РФ и тех, кто проживает на Украине: русских, кто хочет говорить на русском языке, кто хочет исповедовать православную веру, кто хочет сохранить культуру. "Вот истинные цели. Мы от кого защищаемся? От нацистов, от НАТО. А сейчас это пытаются все переворачивать. Вот, коллеги, нам, начиная эту сессию, надо осознать ответственность. Здесь мудрые люди, причем мы находимся в конкуренции. Но эта конкуренция должна быть во имя страны. Чтобы более сильные приходили. У нас с вами многопартийная система", - добавил председатель ГД. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
россия
польша
украина
Беспилотники прилетели в Польшу с Украины, заявил Володин

Председатель Госдумы Володин назвал залетевшие в Польшу беспилотники провокацией

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотники, залетевшие в Польшу, прилетели с Украины и не были заряжены, это является провокацией против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вон в Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины и прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию. Но при этом сейчас привели в состояние боевой готовности, и опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны? Никогда Россия не начинала войну. Мы всегда защищались", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что специальная военная операция проводится для того, чтобы защитить Россию, защитить граждан РФ и тех, кто проживает на Украине: русских, кто хочет говорить на русском языке, кто хочет исповедовать православную веру, кто хочет сохранить культуру.
"Вот истинные цели. Мы от кого защищаемся? От нацистов, от НАТО. А сейчас это пытаются все переворачивать. Вот, коллеги, нам, начиная эту сессию, надо осознать ответственность. Здесь мудрые люди, причем мы находимся в конкуренции. Но эта конкуренция должна быть во имя страны. Чтобы более сильные приходили. У нас с вами многопартийная система", - добавил председатель ГД.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
