https://ria.ru/20250916/voennye-2042232801.html
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2025
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области
Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:50:00+03:00
2025-09-16T14:50:00+03:00
2025-09-16T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042262814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c8157bec912b710e6ea8a16088eb4a0.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". По его словам, российские военные, которые вошли в Новопетровское, встречали мирных жителей – как правило пожилых, однако им попадались и молодые семьи с детьми. "(Мы - ред.) одного мужчину с маленьким ребёнком вывели (из Новопетровского – ред.). По его словам, когда (из Новопетровского – ред.) уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале", - сказал командир. Он подчеркнул, что главная задача бойцов РФ во время зачистки - вовремя вывести мирных граждан, пока украинская сторона не начала наносить удары по населенным пунктам, которые оставляет российским войскам. "Мы зашли, закрепились, выбили противника. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли", - отметил "Витос". По его словам, именно поэтому эвакуация мирных жителей в тыл проводится сразу после установления контроля, чтобы не допустить новых жертв среди гражданского населения. Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html
https://ria.ru/20250629/vsu-2026100512.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042262814_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b87b50fd5d4a4d125351e3c0e505c637.jpg
Командир штурмовой роты о преступлениях военных ВСУ против мирного населения
Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты российской группировки войск "Восток" с позывным "Витос".
Об освобождении Новопетровского Минобороны России сообщало 12 сентября.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-16T14:50
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области
ВСУ совершали преступления против мирных жителей в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос".
По его словам, российские военные, которые вошли в Новопетровское, встречали мирных жителей – как правило пожилых, однако им попадались и молодые семьи с детьми.
"(Мы - ред.) одного мужчину с маленьким ребёнком вывели (из Новопетровского – ред.). По его словам, когда (из Новопетровского – ред.) уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале", - сказал командир.
Он подчеркнул, что главная задача бойцов РФ
во время зачистки - вовремя вывести мирных граждан, пока украинская сторона не начала наносить удары по населенным пунктам, которые оставляет российским войскам.
"Мы зашли, закрепились, выбили противника. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли", - отметил "Витос".
По его словам, именно поэтому эвакуация мирных жителей в тыл проводится сразу после установления контроля, чтобы не допустить новых жертв среди гражданского населения.
Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области
.
Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.