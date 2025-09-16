Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 16.09.2025 (обновлено: 16:28 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/voennye-2042232801.html
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2025
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области
Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:50:00+03:00
2025-09-16T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042262814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c8157bec912b710e6ea8a16088eb4a0.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". По его словам, российские военные, которые вошли в Новопетровское, встречали мирных жителей – как правило пожилых, однако им попадались и молодые семьи с детьми. "(Мы - ред.) одного мужчину с маленьким ребёнком вывели (из Новопетровского – ред.). По его словам, когда (из Новопетровского – ред.) уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале", - сказал командир. Он подчеркнул, что главная задача бойцов РФ во время зачистки - вовремя вывести мирных граждан, пока украинская сторона не начала наносить удары по населенным пунктам, которые оставляет российским войскам. "Мы зашли, закрепились, выбили противника. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли", - отметил "Витос". По его словам, именно поэтому эвакуация мирных жителей в тыл проводится сразу после установления контроля, чтобы не допустить новых жертв среди гражданского населения. Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html
https://ria.ru/20250629/vsu-2026100512.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир штурмовой роты о преступлениях военных ВСУ против мирного населения
Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты российской группировки войск "Восток" с позывным "Витос". Об освобождении Новопетровского Минобороны России сообщало 12 сентября. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-16T14:50
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042262814_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b87b50fd5d4a4d125351e3c0e505c637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия
Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области

ВСУ совершали преступления против мирных жителей в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос".
По его словам, российские военные, которые вошли в Новопетровское, встречали мирных жителей – как правило пожилых, однако им попадались и молодые семьи с детьми.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
5 января, 10:36
"(Мы - ред.) одного мужчину с маленьким ребёнком вывели (из Новопетровского – ред.). По его словам, когда (из Новопетровского – ред.) уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале", - сказал командир.
Он подчеркнул, что главная задача бойцов РФ во время зачистки - вовремя вывести мирных граждан, пока украинская сторона не начала наносить удары по населенным пунктам, которые оставляет российским войскам.
"Мы зашли, закрепились, выбили противника. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли", - отметил "Витос".
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Украинские нацбатальоны при отступлении идут на крайние меры
27 апреля, 05:49
По его словам, именно поэтому эвакуация мирных жителей в тыл проводится сразу после установления контроля, чтобы не допустить новых жертв среди гражданского населения.
Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.
Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Бывший украинский военный рассказал о массовых убийствах ВСУ мирных жителей
29 июня, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала