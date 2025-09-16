https://ria.ru/20250916/voennye-2042232801.html

Боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости.

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". По его словам, российские военные, которые вошли в Новопетровское, встречали мирных жителей – как правило пожилых, однако им попадались и молодые семьи с детьми. "(Мы - ред.) одного мужчину с маленьким ребёнком вывели (из Новопетровского – ред.). По его словам, когда (из Новопетровского – ред.) уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале", - сказал командир. Он подчеркнул, что главная задача бойцов РФ во время зачистки - вовремя вывести мирных граждан, пока украинская сторона не начала наносить удары по населенным пунктам, которые оставляет российским войскам. "Мы зашли, закрепились, выбили противника. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли", - отметил "Витос". По его словам, именно поэтому эвакуация мирных жителей в тыл проводится сразу после установления контроля, чтобы не допустить новых жертв среди гражданского населения. Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Согласно международному праву, убийство гражданских лиц относится к военным преступлениям. Статья 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства гражданских лиц.

