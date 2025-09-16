Экс-лидер карабахских армян выступил с ходатайством о допросе Пашиняна

Рейтинг@Mail.ru
БАКУ, 16 сен - РИА Новости. Один из бывших лидеров карабахских армян Рубен Варданян на судебном процессе в Баку выступил с ходатайством о допросе армянского премьер-министра Никола Пашиняна, оно было оставлено инстанцией без рассмотрения, но с возможностью повторной подачи, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Ранее в Баку в Военном суде прошли более десяти судебных заседаний, где все обвиняемые дали свободные показания. Во вторник продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как "преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма". "На состоявшемся суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты. Варданян обратился в суд, заявив, что у него есть несколько ходатайств. Сначала обвиняемый обратился в суд, ходатайствуя о допросе ряда лиц по уголовному делу против него: премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане", - сообщили в суде. Адвокат обвиняемого Авраам Берман заявил, что поддерживает это ходатайство. "Прокурор Насир Байрамов, прокомментировав ходатайства, отметили, что лица, которых обвиняемый предложил привлечь к допросу, не имеют отношения к рассматриваемым в суде обвинениям. В связи с этим прокуроры просили суд оставить ходатайство без рассмотрения. Присутствовавшие на процессе потерпевшие лица просили суд отклонить ходатайство. Суд оставил ходатайство без рассмотрения, а обвиняемый и его адвокат были уведомлены о возможности повторной подачи ходатайства", - отметили в военном суде. Как сообщили в суде, после этого Варданян подал новое ходатайство, указав, что он "не является военнослужащим" и поэтому "не согласен с рассмотрением уголовного дела в отношении него в военном суде". "Комментируя ходатайство, прокурор Тугай Рагимли заявил, что, поскольку некоторые преступления, вменяемые обвиняемому, являются военными преступлениями, его дело рассматривается в военном суде, и попросил суд отклонить ходатайство. Судья сообщил, что этот вопрос уже рассматривался на подготовительном заседании суда и тогда же сторонам процесса, включая обвиняемого и его адвоката, была предоставлена подробная информация о судебной принадлежности. На данном основании вышеизложенного ходатайство было отклонено", - сообщили в суде. Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Рубен Варданян
Рубен Варданян. Архивное фото
