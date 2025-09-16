https://ria.ru/20250916/trevoga-2042356367.html

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, в городе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, в городе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев.

