https://ria.ru/20250916/trassa-2042151039.html
Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском
Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском - РИА Новости, 16.09.2025
Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском
Российские силы взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области, сообщил РИА РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:07:00+03:00
2025-09-16T08:07:00+03:00
2025-09-16T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Минобороны РФ ранее в сентябре показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска. "В ходе активных боевых действий наши войска взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области. Также, продвинувшись в данном районе, ВС РФ расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки и сократили расстояние к железнодорожной станции Песчаное", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском
ВС России взяли под огневой контроль пять километров трассы под Купянском