Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском

Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском - РИА Новости, 16.09.2025

Марочко: ВС России взяли под контроль пять километров трассы под Купянском

Российские силы взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области, сообщил РИА РИА Новости, 16.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg

ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Минобороны РФ ранее в сентябре показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска. "В ходе активных боевых действий наши войска взяли под огневой контроль порядка 5 километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области. Также, продвинувшись в данном районе, ВС РФ расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки и сократили расстояние к железнодорожной станции Песчаное", - рассказал Марочко.

