Трамп не будет давить на Стармера, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025
02:55 16.09.2025
Трамп не будет давить на Стармера, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения, РИА Новости, 16.09.2025
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
кир стармер
джеффри эпштейн
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения, в котором оказался британский премьер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на двух американских чиновников, близких к Белому дому. В четверг Питер Мандельсон был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне Стармер подвергся критике из-за своего решения назначить Мандельсона послом. "Трамп, вероятно, проявит снисхождение к Киру с учетом внутреннего политического давления", - пишет издание. Один из чиновников заявил газете, что поездка Трампа будет сосредоточена на торжественных мероприятиях, в том числе на осмотре войск, банкете и посещении Виндзорского замка. В то же время источник заявил изданию, что, хотя Трамп не планирует спорить со Стармером из-за разных позиций по тем или иным вопросам, эти планы могут измениться из-за непредсказуемости американского президента. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.
в мире, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения, в котором оказался британский премьер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на двух американских чиновников, близких к Белому дому.
В четверг Питер Мандельсон был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне Стармер подвергся критике из-за своего решения назначить Мандельсона послом.
"Трамп, вероятно, проявит снисхождение к Киру с учетом внутреннего политического давления", - пишет издание.
Один из чиновников заявил газете, что поездка Трампа будет сосредоточена на торжественных мероприятиях, в том числе на осмотре войск, банкете и посещении Виндзорского замка.
В то же время источник заявил изданию, что, хотя Трамп не планирует спорить со Стармером из-за разных позиций по тем или иным вопросам, эти планы могут измениться из-за непредсказуемости американского президента.
Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.
