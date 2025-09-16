https://ria.ru/20250916/tramp-2042132569.html

Трамп не будет давить на Стармера, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения, в котором оказался британский премьер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на двух американских чиновников, близких к Белому дому. В четверг Питер Мандельсон был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне Стармер подвергся критике из-за своего решения назначить Мандельсона послом. "Трамп, вероятно, проявит снисхождение к Киру с учетом внутреннего политического давления", - пишет издание. Один из чиновников заявил газете, что поездка Трампа будет сосредоточена на торжественных мероприятиях, в том числе на осмотре войск, банкете и посещении Виндзорского замка. В то же время источник заявил изданию, что, хотя Трамп не планирует спорить со Стармером из-за разных позиций по тем или иным вопросам, эти планы могут измениться из-за непредсказуемости американского президента. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.

