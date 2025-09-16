https://ria.ru/20250916/tramp-2042128150.html

Трамп обсудит с Си Цзиньпином условия сделки по TikTok

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США. Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили, имеются ли согласованные параметры относительно TikTok и сможет ли Китай сохранить долю в американском бизнесе социальной сети. "Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу я поговорю с председателем Си (Цзиньпином), чтобы получить подтверждение", - ответил Трамп. Американский лидер добавил, что сам пользуется TikTok, в том числе для привлечения молодежной аудитории. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok и лидеры двух стран обсудят ее в пятницу.

