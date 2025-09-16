Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудит с Си Цзиньпином условия сделки по TikTok
01:37 16.09.2025 (обновлено: 02:02 16.09.2025)
Трамп обсудит с Си Цзиньпином условия сделки по TikTok
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США. Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили, имеются ли согласованные параметры относительно TikTok и сможет ли Китай сохранить долю в американском бизнесе социальной сети. "Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу я поговорю с председателем Си (Цзиньпином), чтобы получить подтверждение", - ответил Трамп. Американский лидер добавил, что сам пользуется TikTok, в том числе для привлечения молодежной аудитории. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok и лидеры двух стран обсудят ее в пятницу.
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, tiktok
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, TikTok
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США.
Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили, имеются ли согласованные параметры относительно TikTok и сможет ли Китай сохранить долю в американском бизнесе социальной сети.
"Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу я поговорю с председателем Си (Цзиньпином), чтобы получить подтверждение", - ответил Трамп.
Американский лидер добавил, что сам пользуется TikTok, в том числе для привлечения молодежной аудитории.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok и лидеры двух стран обсудят ее в пятницу.
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт БессентTikTok
 
 
