Трамп заявил о достижении сделки с Китаем по TikTok
Трамп заявил о достижении сделки с Китаем по TikTok - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп заявил о достижении сделки с Китаем по TikTok
Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok.
2025-09-16T19:15:00+03:00
2025-09-16T19:15:00+03:00
2025-09-16T19:15:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. "У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию. Подробности договоренности американский лидер не привел. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят ещё при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.
