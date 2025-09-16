СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok
WSJ: условия соглашения по TikTok похожи на те, что США рассматривали в апреле
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США
"Если оба лидера (Дональд Трамп и Си Цзиньпин – ред.) согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok", - пишет издание.
В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.
Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер
20 августа, 01:36