СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok
06:37 16.09.2025
СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok
СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok - РИА Новости, 16.09.2025
СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok
Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
tiktok
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США "Если оба лидера (Дональд Трамп и Си Цзиньпин – ред.) согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok", - пишет издание. В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.
сша
китай
в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, tiktok
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, TikTok
СМИ рассказали об условиях соглашения США и Китая по будущему TikTok

WSJ: условия соглашения по TikTok похожи на те, что США рассматривали в апреле

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok
05:53
"Если оба лидера (Дональд Трамп и Си Цзиньпин – ред.) согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok", - пишет издание.
В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер
В миреСШАКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт БессентTikTok
 
 
