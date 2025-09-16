Боевики "Азова"* уничтожают технику фермеров за отказ платить
В Харьковской области боевик "Азова" сжег комбайн фермера за отказ платить
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Боевики "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) занимаются рэкетом в отношении жителей Харьковской области - например, фермеру Валерию из Изюмского района, не пожелавшему платить дань, "азовец"* с позывным "Болт" с помощью FPV-дрона, сжег комбайн и теперь угрожает расправой, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье, отметив, что покрывает преступную схему "азовцев"* глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
"Девятого июля 2025 года в результате удара принадлежавшего "Азову"* ударного FPV-дрона в населенном пункте Боровая Изюмского района был уничтожен комбайн и сожжено порядка 50 гектаров пшеницы. Комбайн являлся собственностью местного фермера Валерия, который отказался платить "азовцам"* за "защиту". Управлял ударным БПЛА украинский боевик с позывным "Болт", он же руководит от "азовцев"* рэкетом в отношении местных жителей и ведет массовые поборы среди фермеров", - сообщил РИА Новости представитель подполья.
Собеседник агентства отметил, что представитель киевского режима, глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов покрывает "азовцев"*. Синегубов быстро заявил, что вина за уничтожение комбайна и пшеницы лежит на ВС РФ, однако местные жители знают, что в действительности за атакой стоит "Азов"*.
"Имена военных преступников из "Азова"* прекрасно известны местным жителям. Курирует рэкет в Изюмском районе Балабуха Никита Павлович (родившийся 25 декабря 1995 года). Воевать Никита не любит и в районе ЛБС не появляется. Зато на криминальном поприще его дела идут замечательно: недавно на вырученные от рэкета в Харьковской области деньги Никита приобрел себе новый дом в Ирпене за 350 тысяч долларов США. Никита в "Азове"* на хорошем счету, потому что не забывает делиться со своими командирами", - добавили в подполье.
