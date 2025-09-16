Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе
21:24 16.09.2025 (обновлено: 21:27 16.09.2025)
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости, 16.09.2025
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе
Нальчикский городской суд отправил под арест на два месяца главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека
НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Нальчикский городской суд отправил под арест на два месяца главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии."Следствием перед судом было возбуждено ходатайство об избрании обоим подозреваемым (директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус" - ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы об избрании меры пресечения обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемым меру пресечения сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии сообщали об аресте директора компании.В прокуратуре региона РИА Новости уточнили, что оба фигуранта дела арестованы до 15 ноября 2025 года.Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику.Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус".Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек - все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе

Главный инженер канатной дороги на Эльбрусе арестован по делу о гибели 3 человек

© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Нальчикский городской суд отправил под арест на два месяца главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следствием перед судом было возбуждено ходатайство об избрании обоим подозреваемым (директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус" - ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы об избрании меры пресечения обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемым меру пресечения сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Вчера, 15:24
Ранее во вторник в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии сообщали об аресте директора компании.
В прокуратуре региона РИА Новости уточнили, что оба фигуранта дела арестованы до 15 ноября 2025 года.
Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику.
Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус".
Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек - все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Осужденный организатор смертельного тура на Эльбрус обжаловал приговор
19 мая, 05:31
 
