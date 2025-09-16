https://ria.ru/20250916/sud-2042336126.html
Суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе
Суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Нальчикский городской суд арестовал директора компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии. "Суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства. Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус". Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек - все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
