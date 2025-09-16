https://ria.ru/20250916/sud-2042240131.html

Суд 29 сентября начнет слушание по делу экс-министра спорта Дагестана

Суд 29 сентября начнет слушание по делу экс-министра спорта Дагестана - РИА Новости, 16.09.2025

Суд 29 сентября начнет слушание по делу экс-министра спорта Дагестана

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 сентября проведет первое основное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:15:00+03:00

2025-09-16T15:15:00+03:00

2025-09-16T15:15:00+03:00

происшествия

кизилюрт

республика дагестан

россия

магомед магомедов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986394159_0:30:828:496_1920x0_80_0_0_14d188075c1ced8e1031734bcbb22bcc.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 сентября проведет первое основное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого, в том числе, в убийствах, бандитизме и растрате, а также еще семи фигурантов, сообщил РИА Новости представитель суда. Уголовное дело в отношении Магомеда Магомедова, Камила Абдулсамадова, Магомеда Загидова, Темирхана Чачанова, Гамзата Шахабудинова, Халитбега Махачева, Магомеда Абдулкеримова и Ольги Горловой поступило в суд в начале июля. "Первое заседание назначено на 29 сентября в 10.00", - сказал собеседник агентства, добавив, что слушание дела будет в закрытом режиме. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. В настоящее время, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяют бандитизм, незаконный оборот оружия, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, и покушение на убийство. В конце октября Магомедов был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.

https://ria.ru/20241129/dagestan-1986357334.html

https://ria.ru/20250530/dagestan-2019891539.html

кизилюрт

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кизилюрт, республика дагестан, россия, магомед магомедов