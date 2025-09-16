Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил возражения защиты подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
12:50 16.09.2025 (обновлено: 18:27 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/sud-2042202070.html
Суд отклонил возражения защиты подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
северный поток
в мире
германия
италия
сеймур херш
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Суд Болоньи отверг все возражения защиты подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова, включая его иммунитет как военного, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям."Мы не можем согласиться с сегодняшним решением Апелляционного суда Болоньи, предписывающим выдачу г-на Сергея Кузнецова властям Германии в соответствии с Европейским ордером на арест. Суд отклонил все возражения защиты, несмотря на выраженную серьёзную обеспокоенность по поводу нарушения основных прав. Однако, по нашему мнению, данное дело поднимает важные вопросы, касающиеся признания функционального иммунитета в соответствии с международным правом и защиты человеческого достоинства в условиях содержания под стражей", - заявил адвокат.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
северный поток, в мире, германия, италия, сеймур херш
Северный поток, В мире, Германия, Италия, Сеймур Херш
© Getty Images / Massimiliano DonatiСергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
© Getty Images / Massimiliano Donati
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Суд Болоньи отверг все возражения защиты подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова, включая его иммунитет как военного, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
Суд Болоньи во вторник постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова немецким властям.
"Мы не можем согласиться с сегодняшним решением Апелляционного суда Болоньи, предписывающим выдачу г-на Сергея Кузнецова властям Германии в соответствии с Европейским ордером на арест. Суд отклонил все возражения защиты, несмотря на выраженную серьёзную обеспокоенность по поводу нарушения основных прав. Однако, по нашему мнению, данное дело поднимает важные вопросы, касающиеся признания функционального иммунитета в соответствии с международным правом и защиты человеческого достоинства в условиях содержания под стражей", - заявил адвокат.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
11 сентября, 15:26
 
Северный поток, В мире, Германия, Италия, Сеймур Херш
 
 
